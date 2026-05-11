هشدار شورای شهر در مورد شرایط نامطلوب سدهای آب پایتخت
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به افزایش نسبی سدهای کشور در سال آبی جاری گفت: با وجود بارش های متناوب و افزایش سطح آبی اما همچنان سدهای تأمینکننده آب تهران در شرایط مطلوبی قرار ندارند و مدیریت مصرف آب در پایتخت ضروری است.
«مهدی پیرهادی» افزود: در حال حاضر میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور حدود ۶۴ درصد است که نسبت به متوسط ۱۰ ساله حدود ۵ درصد و نسبت به سال گذشته حدود ۲۲ درصد افزایش دارد.
پیرهادی با تاکید بر اینکه وضع سدها در همه مناطق کشور یکسان نیست، افزود: سدهای واقع در حوضههای کارون و کرخه و همچنین برخی سدهای مرزی غرب کشور وضعیت بهتری دارند، اما سدهای تأمین کننده آب برخی استان ها از جمله تهران، استان مرکزی، خراسان رضوی، قم، اصفهان، زنجان و همدان همچنان مطلوب نیستند.
این عضو شورای شهر تهران درباره وضع فعلی بارشها و منابع آبی کشورهم گفت: میزان بارشهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود ۲۲۵ میلیمتر ثبت شده که نسبت به متوسط بلند مدت حدود ۴ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۵ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: با این وجود توزیع مکانی بارشها در کشور یکنواخت نبوده و حدود ۱۰ استان با جمعیتی نزدیک به ۳۵ میلیون نفر همچنان شرایط زیر نرمال بارشی را تجربه میکنند که در این میان استانهای تهران و قم با حدود ۳۰ درصد کاهش بارش نسبت به شرایط نرمال مواجه اند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تداوم خشکسالی در کشور هم تصریح کرد: به علت کسری منابع آب زیرزمینی، کشور همچنان با پیامدهای خشکسالی چندساله مواجه است و افزایش بارشهای یک سال به تنهایی نمیتواند کمبودهای ایجاد شده در سالهای گذشته را جبران کند.
پیرهادی درباره وضع سدهای کشور نیز گفت: ورودی سدهای کشور در سال آبی جاری نسبت به متوسط ۱۰ ساله حدود ۷ درصد افزایش داشته و در مقایسه با سال گذشته نیز رشد ۶۶ درصدی را نشان میدهد.
وی درباره آب شرب گفت: تأمین آب شرب در شهرهایی همچون تهران بسیار حائز اهمیت است و استفاده از تکنولوژی های روز و صرفه جویی توسط مردم عزیزمان می توان از شرایط سخت امسال عبور کرد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به پیش بینی وضع جوی کشور پیشنهاد داد: برای مدیریت تنش آبی به ویژه در بخش تأمین آب شرب، علاوه بر اقدامات مدیریتی در حوزه مصرف، طرح هایی برای تهران برای کاهش تنش آبی استخراج شده و در حال پیگیری است که البته برای اجرای آنها نیاز به تأمین منابع مالی لازم است.