به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی در جلسه‌ای که با هدف بررسی مشکلات و مسائل نانوایان برگزار شد تعیین قیمت جدید نان را بر اساس افزایش هزینه‌های نانوایان و با در نظر حقوق مصرف کنندگان دانست.

محمد رضا گودرزی افزود: در حالی که نانوایان از افزایش هزینه‌های کارگری، برق، آب، گاز و بیمه می‌گویند، مردم نیز از کیفیت پایین نان در برخی از نانوایی‌ها و سودجویی عده‌ای گلایه‌مند هستند.

او ادامه داد: همه این دغدغه‌ها سبب شده تا مسئولان استان با برگزاری جلسات متعدد واعلام قیمت‌های جدید پیشنهادی که از سوی اداره کل صمت استان به عنوان حامی حقوق مصرف کننده و تولید کننده تایید شده به دنبال رفع مشکل باشند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: قیمت جدید نیز تا زمانی که به تصویب شورای تامین استان و رئیس شورای تامین استان که استاندار مرکزی است نرسد قابلیت اجرایی در سطح استان را ندارد.