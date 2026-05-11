به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هادی ساعی پس از انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون تکواندو امروز (۲۱ اردیبهشت) در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: باز هم لطف خانواده بزرگ تکواندو شامل حالم شد و این مسئولیت سخت و سنگین را بر دوش من گذاشتند. امیدوارم بتوانم پاسخگوی محبت و اعتمادی باشم که خانواده تکواندو همچنان به بنده دارند. از همه بزرگان تکواندو نیز، مثل همیشه، درخواست دارم که همراه ما باشند، کمک کنند و بتوانیم با کمک این عزیزان، تکواندو را در این مسیر رو به جلو و موفقیت هدایت کنیم.

وی درباره اعتراض کاندید‌اها، گفت: من هیچ واکنشی ندارم. معمولاً انتخابات همین‌گونه است و کسانی که بازنده هستند، دنبال بهانه می‌گردند.

ساعی در خصوص برنامه‌های خود برای تکرار موفقیت‌های المپیک قبل، افزود: بازی‌های آسیایی ناگویا برای ما بسیار مهم است و پس از آن، المپیک مهم‌ترین رویداد خواهد بود. برای هر دو رویداد برنامه داریم. البته درست است که مقداری از برنامه‌های اردو‌ها و تمرینات عقب ماندیم. شرایط جنگی و همچنین دوره سرپرستی باعث شد بچه‌ها نتوانند به مسابقات اعزام شوند. مسابقات فجیره را در بخش مردان از دست دادیم و متأسفانه یک رویداد بسیار بزرگ و مهم برای کسب سهمیه المپیک را نیز از دست دادیم؛ مسابقات گرندپری ایتالیا که ۶۰ امتیاز برای ما داشت و متأسفانه ثبت‌نام در آن انجام نشد.

رئیس فدراسیون تکواندو گفت: شش نفر از ورزشکاران ما که می‌توانستند در این میدان حضور داشته باشند، این فرصت را از دست دادند. این مسائل کار ما را سخت‌تر می‌کند. هم در مسابقات قهرمانی آسیا که هفته آینده در پیش داریم و هم در ادامه مسیر. مسابقات قهرمانی آسیا، کسب سهمیه بازی‌های ناگویا را به همراه دارد و پس از آن نیز مسابقات ناگویا برگزار می‌شود که برای کشور، برای خود ما و برای کاروان ورزشی ایران بسیار مهم است. نتایجی که در این رویداد‌ها کسب می‌کنیم، باعث ورود ورزشکاران ما به مسابقات گرندپری و در نهایت المپیک خواهد شد.

ساعی در خصوص احتمال حضور یوسف کرمی در کادر فنی تیم ملی، افزود: یوسف کرمی همیشه لطف داشته است. دوست خوب من و قهرمان بزرگ ما است و هم شایستگی قهرمانی و هم شایسته است که در مباحث فنی و حتی مدیریتی به ما کمک کند. کرمی همیشه در کنار ما بوده و حتی زمانی که در ایران حضور نداشت، در کمیته فنی به ما کمک می‌کرد. او همواره یکی از گزینه‌های خوب ما بوده و بار‌ها نامش در کمیته فنی مطرح شده، اما به دلیل اینکه در کشور پاکستان سرمربی بود، شرایط حضور مهیا نبود.

وی گفت: قرار است برای مسابقات قهرمانی آسیا، با وجود اینکه می‌گفت کنار تیم نبوده، دوباره به تیم ملحق شود و در کنار تیم پاکستان حضور داشته باشد. مطمئناً ما باید از ظرفیتش استفاده کنیم. او همیشه جزو گزینه‌های ما بوده و به او نیاز داریم. کمتر کسی را داریم که به‌ویژه با تجربه‌ای که طی چهار، پنج سال حضور در پاکستان به دست آورده، بتواند این‌گونه به ما کمک کند. همین موضوع درباره تاجیک نیز صدق می‌کند. ما حتماً از ظرفیت نیرو‌هایی که داریم استفاده خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون تکواندو افزود: تاجیک چندین سال است در کنار تیم‌های ملی حضور دارد. حتی او را به کشور تونس اعزام کردیم تا سرمربی تیم ملی تونس شود و تقریباً همه شرایط نیز فراهم شده بود، اما به دلیل انتخابات فدراسیون آن کشور و تغییر رئیس فدراسیون، متأسفانه قرارداد نهایی امضا نشد.

ساعی درباره بازگشت مجید افلاکی، گفت: این موضوع را بررسی خواهیم کرد.