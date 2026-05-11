به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون اقتصادی استانداری اصفهان از آغاز فعالیت شرکت‌های «کارور گاز» در استان خبر داد و گفت: این شرکت‌ها با هدف شناسایی و کاهش مصرف غیرمتعارف گاز در ساختمان‌ها و ادارات فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

کوروش خسروی در جلسه شورای انرژی استان گفت : یکی از مباحث مطرح شده در این جلسه، آغاز فعالیت شرکت‌های کارور گاز بود که مأموریت دارند وضعیت مصرف گاز در ساختمان‌ها و ادارات را بررسی کرده و موارد بیش‌مصرفی را شناسایی کنند.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی ناترازی قابل توجه گاز در سال جاری، لازم است از هم‌اکنون برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای مدیریت مصرف انجام شود.

معاون اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: با توجه به شرایط ایجاد شده و حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، از اردیبهشت‌ماه فعالیت این شرکت‌ها آغاز شده تا بتوانیم برای ماه‌های آبان و آذر آمادگی لازم را در مدیریت ناترازی گاز داشته باشیم.

کوروش خسروی همچنین به موضوع توسعه فناوری‌های مرتبط با بیوگاز اشاره کرد و گفت: در حوزه بیوگاز فناوران توانمندی در استان فعال هستند و ظرفیت تولید روزانه بیوگاز در اصفهان به حدود شش میلیون مترمکعب می‌رسد.

وی اضافه کرد: این میزان می‌تواند حدود ۲۰ درصد از ناترازی گاز استان را جبران کند.

معاون اقتصادی استانداری اصفهان اضافه کرد: بیوگاز از موادی تولید می‌شود که در حالت عادی آلاینده محیط زیست محسوب می‌شوند، بنابراین استفاده از آن علاوه بر تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز، به حرکت در مسیر محیط زیست پاک‌تر نیز کمک می‌کند.