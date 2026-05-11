رئیس پلیس راه انتظامی استان ایلام از جان باختن دو نفر بر اثر سقوط یک دستگاه خودروی سمند به دره در محور ایلام ـ بدره محدوده روستای جابر خبر داد.

سقوط سمند به دره در محور ایلام ـ بدره ۲ کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ سرهنگ «ایرج مظفری» رئیس پلیس راه انتظامی استان ایلام اظهار داشت: در پی اعلام فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی وقوع یک فقره تصادف در محور ایلام به بدره کارشناسان پلیس راه و عوامل امدادی اعزام شدند.

وی افزود: با حضور کارشناسان پلیس راه مشخص شد، راننده سواری سمند به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از جاده خارج و باعث وقوع حادثه شده است.

سرهنگ مظفری ادامه داد: در اثر این حادثه متأسفانه راننده و سرنشین خودرو فوت کردند

رئیس پلیس راه انتظامی استان بیان کرد: برابر اعلام کارشناسان پلیس راه علت تامه تصادف، بی احتیاطی از جانب راننده سواری پژو به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه تشخیص داده شد.