به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جوادپور با اشاره به اجرای طرح پایلوت استفاده از آفت‌کش گیاهی «آرتمیزیا اکو–لیکوتکس» در باغات پسته شهرستان یزد اظهار کرد: توسعه و به‌کارگیری آفت‌کش‌های گیاهی می‌تواند راهکاری هوشمندانه برای کنترل آفات در کنار حفظ تعادل زیستی و پایداری کشاورزی باشد.

وی افزود: آفت‌کش «آرتمیزیا اکو» که بر پایه اسانس اکالیپتوس طراحی شده، با منشأ گیاهی و سازگاری بالا با محیط زیست، در مقایسه با سموم شیمیایی خطر بسیار کمتری برای انسان و طبیعت دارد و می‌تواند در مدیریت آفت پسیل پسته نقش مؤثری ایفا کند.

جوادپور ادامه داد: در شرایطی که مصرف سالانه آفت‌کش‌های شیمیایی برای کنترل آفت پسیل در باغات پسته کشور بین ۱۲۰۰ تا ۲۵۰۰ تن برآورد می‌شود و هزینه‌ای در حدود ۷۵ میلیون دلار به بخش تولید تحمیل می‌کند، توسعه و استفاده از فناوری‌های گیاه‌پایه مانند «آرتمیزیا اکو» می‌تواند تحول قابل توجهی در مدیریت این آفت ایجاد کند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به مزایای این فناوری نوین تصریح کرد: این آفت‌کش گیاهی با تکیه بر ترکیبات زیست‌سازگار، جایگزینی ایمن و مؤثر برای بخشی از سموم شیمیایی متداول فراهم می‌کند و علاوه بر کاهش مصرف سموم، در کاهش هزینه‌های تولید، حفظ سلامت کشاورزان و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز نقش مهمی دارد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت آفات، علاوه بر کمک به پایداری تولید، می‌تواند در ارتقای کیفیت محصول و تقویت جایگاه پسته ایرانی در بازار‌های جهانی نیز مؤثر باشد؛ موضوعی که با توجه به اهمیت پسته به عنوان «طلای سبز ایران» از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

جوادپور تأکید کرد: توسعه دانش بومی در حوزه تولید آفت‌کش‌های گیاهی و به‌کارگیری آن در باغات پسته، نمونه‌ای از پیوند میان پژوهش، نوآوری و نیاز‌های واقعی بخش کشاورزی است و می‌تواند مسیر مدیریت پایدار آفات در این محصول راهبردی را هموار کند.