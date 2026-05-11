سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جزئیات نشست اعضای کمیسیون متبوعش با رئيس سازمان انرژی اتمی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم رضایی در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: این نشست با حضور محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی برگزار شد.
نماینده مردم دشتستان در قوه مقننه اظهار کرد: رئیس سازمان انرژی اتمی در این نشست ضمن بیان نکاتی، تصریح کرد دشمن در پی نابودی اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله صنعت هستهای به عنوان یکی از عوامل قدرت کشور است.
وی افزود: رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین تصریح کرد که فعالیتهای صنعت هستهای کشورمان صلحآمیز بوده و صلحآمیز باقی خواهد ماند. موضوع فناوری هستهای در دستور کار مذاکرات قرار ندارد و غنیسازی نیز قابل مذاکره نیست.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اسلامی در این نشست عنوان کرد تمهیدات لازم برای حفاظت از مراکز و داراییهای هستهای پیشبینی و انجام شده و صنعت هستهای کشور با قدرت به فعالیت خود ادامه خواهد داد و از دستاوردهای هستهای حفاظت میشود.
رضایی تصریح کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این نشست بر ضرورت حفاظت از مراکز و داراییهای هستهای، لزوم تبیین فعالیتها و دستاوردهای هستهای برای مردم، ضرورت برخورد قدرتمندانه با دشمن و اصلاح برخی نگاهها به صنعت هستهای در مذاکرات، بیفایده بودن عضویت در NPT، کوتاه نیامدن در برابر دشمن و حفظ دستاوردهای هستهای کشور تاکید داشتند.
نماینده مردم دشتستان در قوه مقننه اظهار کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این نشست بیان کرد، صنعت هستهای، صنعت زندگی، ایرانی، بومی و مورد نیاز ملت ایران و نسلهای آینده است؛ این صنعت در حوزههای مختلف کاربردی است و مجلس شورای اسلامی با تمام توان از صنعت هستهای پاسداری و حراست خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: رئیس کمیسیون همچنین تاکید کرد که نباید از حق هستهای کوتاه بیایم و حفاظت از مراکز و دستاوردهای هستهای ضروری است.