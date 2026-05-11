طرح شبکه جمعآوری و تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی شهاب قم با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب در شبانهروز و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم با اشاره به اینکه طرح شبکه جمعآوری و تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی شهاب قم امروز با حضور مسئولان استانی و ملی به بهرهبرداری رسید، گفت: این تصفیهخانه با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب در شبانهروز و با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی، در فاز اول سی واحد صنعتی شهرک را پوشش میدهد و در فاز توسعه با افزایش ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب دیگر نزدیک به ۲۰۰ واحد دیگر نیز به این شبکه متصل خواهند شد.
وحید آشتیانی، با بیان اینکه برای افتتاح این طرح از تجهیزات کاملاً داخلی و بومی استفاده شده، گفت: واحدهای غذایی، چاپ و بستهبندی مستقر در این شهرک از این سامانه بهرهمند میشوند.
وی افزود هدف نهایی، بازچرخانی کامل آب مصرفی و استفاده از پساب تصفیهشده در توسعه فضای سبز شهرک ۲۰۰ هکتاری شهاب است که ۱۰۰ هکتار توسعه آتی آن با عنوان شهرک پاک برنامهریزی شده است.
سید مریم محمدی مدیرکل حفاظت محیطزیست قم هم این شهرک را یکی از پایلوتهای توسعه پایدار دانست و گفت: این تصفیهخانه روزانه ۳۰۰ مترمکعب پساب در حد استانداردهای محیطزیستی تولید میکند.
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، افتتاح این طرح را گامی مهم در راستای بازچرخانی آب، مدیریت منابع و جلوگیری از افت آبخوانهای استان عنوان کرد و افزود: تا پایان سال ۱۵ طرح محیطزیستی دیگر در استان قم به بهرهبرداری میرسد که عمده آنها با توجه به محدودیت منابع آبی، بر بازچرخانی آب و سیستمهای تصفیه فاضلاب متمرکز است؛ همچنین دو ایستگاه پایش کیفی هوا نیز به تعداد ایستگاههای استان افزوده میشود که میتواند در پایش دقیقتر و تصمیمگیری بهموقع در حوزه مدیریت گرد و غبار مؤثر باشد.
اکبر بهنامجو، استاندار قم، نیز با تأکید بر اهمیت جایگاه زیستمحیطی استان گفت: بهرهبرداری از این طرح در کنار پروژههای بزرگتر مانند تصفیهخانه شهرک شکوهیه، که با ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در حال اجراست، نقش مهمی در ارتقای وضعیت محیطزیستی بخش صنعت قم خواهد داشت.