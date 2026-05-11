رئیس سازمان حج و زیارت در بازدید از «ایستگاه حمل و نقل درون شهری جمرات» در مکه مکرمه، بر ضرورت ارائه خدمات منظم، روان و شایسته به حجاج ایرانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای علی‌رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در جریان این بازدید میدانی، روند خدمت‌رسانی به زائران ایرانی را بررسی کرد.

آقای رشیدیان با اشاره به اهمیت جابجایی زائران از محل اسکان به مسجدالحرام و بالعکس گفت: عملیات حمل‌ونقل درون‌شهری از بخش‌های گسترده خدمات حج به شمار می‌رود و خادمان شبانه روزی در تلاش برای اجرا هستند .

وی افزود: امسال برای رفاه حجاج ایرانی از اتوبوس‌های باکیفیت و مجهز در ناوگان حمل‌ونقل استفاده شده است تا زائران بتوانند با آرامش و سهولت بیشتری تردد کنند.