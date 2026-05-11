اختتامیه دوره فشرده تولیدات رسانه‌ای جنگ تحمیلی سوم با حضور هنرمندان آموزش‌دیده برگزار شد و از فعالان جهادگر حوزه هنری که روایت‌های «جنگ رمضان» را به تصویر کشیده بودند تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در مراسم اختتامیه دوره فشرده تولیدات رسانه‌ای «جنگ تحمیلی سوم» در حوزه هنری، از هنرمندان جهادگر این مجموعه که در دوره‌های گذشته به روایت و تصویرسازی «جنگ رمضان» پرداخته بودند، تجلیل شد. این افراد در بازه فشرده فعالیت رسانه‌ای حضور داشتند و تولیدات خود را در چارچوب روایت‌های مربوط به جنگ تحمیلی ارائه کردند.

در این دوره، ۱۰ نفر آموزش‌های تخصصی در حوزه تصویربرداری، ایده‌پردازی و تدوین را پشت سر گذاشتند و در نهایت امروز از زحمات و دستاوردهای آنان تقدیر شد. شرکت‌کنندگان با بهره‌گیری از آموزش‌های مربیان خود، ایده‌های متنوعی را در قالب محتوا به اجرا رساندند و توانستند آثار قابل توجهی تولید کنند.

حاضران در اختتامیه، ضمن قدردانی از تلاش هنرمندان، بر اهمیت تداوم تولیدات رسانه‌ای مرتبط با دفاع مقدس و روایت واقعه‌های ماندگار تأکید کردند.