رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نارضایتی شدید کسبه و بلاتکلیفی بازار آسیب‌دیده جنت‌آباد، خواستار ورود مستقیم شهردار تهران به این پرونده و بازدید میدانی وی از این مرکز تجاری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میثم مظفر در جریان چهارصد ‌ و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران، طی تذکری شفاهی و کتبی با انتقال گلایه‌های شهروندان و کسبه منطقه ۵ به صحن شورا، نسبت به توقف روند رسیدگی به بازار جنت‌آباد هشدار داد.

مظفر با بیان اینکه وضع این بازار پس از حادثه آتش‌سوزی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، گفت: گزارش‌های واصله و مراجعات مردمی نشان می‌دهد که کسبه این بازار به‌شدت ناراضی هستند. حرف آن‌ها این است که روند رسیدگی به مشکلات این مرکز تجاری رها شده و عملاً اقدام موثری برای بازگشت به وضعیت عادی صورت نمی‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه مردم در این شرایط بحرانی نیاز به حمایت و حضور مسئولان ارشد شهرداری دارند، تصریح کرد: درخواست روشن من این است که جناب آقای زاکانی، شهردار محترم تهران، شخصاً وقت بگذارند و یک بازدید میدانی از بازار جنت‌آباد داشته باشید.

عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: حضور شخص شهردار در محل و بررسی نزدیکِ گره‌های کار، تنها راهی است که می‌تواند به این بلاتکلیفی پایان دهد. کسبه بازار جنت‌آباد نباید احساس کنند که در میان مشکلات رها شده‌اند؛ لذا انتظار می‌رود شهردار تهران با نگاه حمایتی، رسیدگی به این بازار را در اولویت برنامه‌های میدانی خود قرار دهند.

گفتنی است: بازارچه ۲ هزار متر مربعی جنت‌آباد، ساعت ۹:۵۵ صبح ۱۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ طعمه حریق گسترده‌ای شد که به دلیل وسعت حادثه و اشتعال غرفه‌ها، عملیات مهار آن با حضور چندین ایستگاه آتش‌نشانی از جبهه‌های مختلف انجام شد. ابعاد این آتش‌سوزی به قدری گسترده بود که در همان زمان، معاون اول رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، خواستار پیگیری فوری و رسیدگی به ابعاد این حادثه شد.

در همین رابطه،سازمان آتش‌نشانی تهران مدتی پس از حادثه اعلام کرد که پس از بررسی آثار به‌جا مانده، تصاویر دوربین‌های اطراف و نظرات تیم کارشناسی، علت قطعی حادثه مشخص شد.به گفته وی، کانون حریق شناسایی و مشخص شد که اتصالی در سیم‌کشی برق مجموعه عامل اصلی شروع آتش‌سوزی و سرایت آن به سایر بخش‌های بازارچه بوده است.

اکنون با گذشت مدتی از این حادثه و مشخص شدن ابعاد فنی آن، انتظار می‌رود با ورود مستقیم شهردار تهران، گره‌ اسکان و بازسازی این بازارچه که به معیشت ده‌ها کسبه گره خورده است، باز شود.