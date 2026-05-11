معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هزینه های تولیدمرغ و تخم مرغ بالاست، هرگونه مداخله مقامات استانی برای کاهش قیمت ها را به زیان تولید خواند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روح الله زحمتکش در نشست وزیر جهاد کشاورزی با مدیران جهاد کشاورزی استان ها با تاکید بر اهمیت تداوم تولید، اظهار داشت: قیمت تمام شده تولید در مرغداری‌ها مشخص است و تصمیم‌گیری‌های استانی برای مداخله در قیمت‌گذاری می‌تواند به تولید آسیب بزند.

زحمتکش تاکید کرد که در صورت کمبود در هر استان، وزارتخانه بلافاصله و به هر میزان که نیاز باشد، تخم‌مرغ تحویل خواهد داد.



اخیرا حشمت‌الله عسگری، معاون استاندار تهران با تاکید بر اینکه به‌زودی نظارت ها تشدید و ترمز افزایش قیمت‌ها در بازار مرغ کشیده خواهد شد، از افزایش تقاضا در تهران به دلیل بازگشایی ها و بازگشت مردم خبر داده و تصریح کرده بود: به دلیل تعطیلات، عرضه کالاهای اساسی در استان تهران کاهش پیدا کرده بود و اکنون با بازگشایی‌ها، تقاضای مضاعفی در بازار شکل گرفته است.

