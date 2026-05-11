دبیر انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن ایران، با اشاره به چالش‌های صنعت فولاد و سنگ آهن کشور در روز‌های پس از جنگ تحمیلی سوم، گفت: بیشترین خسارت‌های واردشده به زنجیره آهن و فولاد، به بخش میانی از جمله مدول‌های احیا، ذوب، نورد و تخت فولاد مبارکه وارد شده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید عسکرزاده با بیان اینکه خوشبختانه بخش پایین‌دست (لوله، پروفیل، ورق‌سازی، خودروسازی و لوازم خانگی) و بخش بالادست (گندله‌سازی و کنسانتره‌سازی) همچنان فعال هستند، افزود: حتی بدون وقوع جنگ نیز با مازاد ۱۰ میلیون تنی کنسانتره و همین مقدار گندله مواجه بودیم. در شرایط فعلی، حدود ۱۶ میلیون تن مازاد ظرفیت داریم که می‌تواند در واحد‌های آسیب‌دیده مبارکه و خوزستان به کار گرفته شود.

عسکرزاده با تأکید بر لزوم رفع نبودن توازن‌ها، راهکار اصلی را صادرات گندله با «نگاه تولید فرامرزی» و از طریق قرارداد‌های تهاتری دانست و گفت: صادرات امروز با پیچیدگی‌هایی مواجه است؛ ظرفیت اسکله‌های بنادر جنوبی پاسخگوی ۳۵ تا ۳۶ میلیون تن کالای فله بالادست نیست و حداکثر ۲۴ تا ۲۵ میلیون تن گنجایش دارند.

وی پیشنهاد کرد: محصولات بالادستی شامل ۱۰ میلیون تن کنسانتره و ۱۰ میلیون تن گندله صادر شده و ارز آن برای واردات کالا‌های اساسی استفاده شود. همچنین باید فعالسازی بنادر شمالی، مبادی زمینی و ایجاد هاب در کشور‌های دوست در دستور کار قرار گیرد.