بارشهای خوب باعث افزایش ۳۰ درصدی تولید جو در شهرستان سبزوار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: با آغاز فصل برداشت، پیش بینی میشود حدود ۴۰ هزار تن محصول جو از سطح ۱۰ هزار هکتار از مزارع شهرستان سبزوار برداشت شود.
ابراهیم رودسرابی افزود: با توجه به بارشهای خوب زمستان و بهار پیش بینی میشود تولید جو از هر هکتار از ۳ تن سال گذشته به ۴ تن افزایش یابد و در مجموع حدود ۴۰ هزار تن جو برداشت شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۸۶ دستگاه کمباین از شهرستانهای مجاور و شهرستان سبزوار مشغول برداشت جو تولیدی هستند و ما برای کاهش ریزش جو در حین برداشت، کمباین ها را بازرسی و برای فعالیت آنها برگه معاینه فنی صادر میکنیم.