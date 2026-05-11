

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: با آغاز فصل برداشت، پیش بینی می‌شود حدود ۴۰ هزار تن محصول جو از سطح ۱۰ هزار هکتار از مزارع شهرستان سبزوار برداشت شود.

ابراهیم رودسرابی افزود: با توجه به بارش‌های خوب زمستان و بهار پیش بینی می‌شود تولید جو از هر هکتار از ۳ تن سال گذشته به ۴ تن افزایش یابد و در مجموع حدود ۴۰ هزار تن جو برداشت شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۸۶ دستگاه کمباین از شهرستان‌های مجاور و شهرستان سبزوار مشغول برداشت جو تولیدی هستند و ما برای کاهش ریزش جو در حین برداشت، کمباین‌ ها را بازرسی و برای فعالیت آنها برگه معاینه فنی صادر می‌کنیم.