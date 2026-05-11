رئیس جهاد کشاورزی استان یزد: برداشت گل محمدی از سطح ۶۵۰ هکتار از باغات استان یزد از اواخر فروردینماه آغاز شده و تا اوایل خردادماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حاجی حسینی با اشاره به فرارسیدن فصل برداشت محصول گل محمدی گفت: گل محمدی یکی از گیاهان سازگار با شرایط اقلیمی استان یزد است که به دلیل نیاز آبی پایین و ارزش اقتصادی مناسب، میتواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی پایدار و افزایش درآمد بهرهبرداران داشته باشد.وی افزود: در حال حاضر ۶۵۰ هکتار از اراضی استان یزد به کشت گل محمدی اختصاص دارد و برداشت این محصول از اواخر فروردینماه آغاز شده و تا اوایل خردادماه ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ادامه داد: به طور متوسط از هر هکتار گل محمدی حدود ۲.۵ تا ۳ تن گل تازه برداشت میشود و از هر یک تن گل تازه نیز حدود سه هزار لیتر گلاب در واحدهای فرآوری این محصول استحصال میشود.وی با اشاره به ظرفیتهای فرآوری گل محمدی در استان یزد گفت: هماکنون ۱۵۰ کارگاه سنتی و ۱۰ واحد صنعتی و مکانیزه فرآوری گل محمدی در استان یزد فعال است که بخشی از محصول تولیدی را به گلاب و سایر فرآوردههای مرتبط تبدیل میکنند و در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال نقش مؤثری دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: توسعه کشت گل محمدی به دلیل کمآبخواه بودن این گیاه به عنوان جایگزینی مناسب برای تغییر الگوی کشت در استان یزد در دستور کار قرار گرفته است و در همین راستا در سال جاری بیش از ۱۵ هزار اصله نهال گل محمدی در میان متقاضیان و بهرهبرداران توزیع شده است.وی ابراز امیدواری کرد با توسعه کشت این محصول و تقویت صنایع فرآوری، زمینه افزایش تولید، ایجاد اشتغال و توسعه زنجیره ارزش گل محمدی در استان یزد بیش از پیش فراهم شود.