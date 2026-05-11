به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید دغاغله با اشاره به اعطای تخفیف ویژه بلند مرتبه سازی ساختمان در اهواز بیان داشت: تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی اخذ پروانه برای انبوه سازانی که ساختمان‌های ۱۴ طبقه به بالا در اهواز احداث کنند تعیین شده است.

وی افزود: این مصوبه امتیاز بسیار مهمی برای فعالیت انبوه سازان در اهواز است و انتظار می‌رود از این شرایط نهایت استفاده را داشته باشند.

دغاغله با بیان اینکه تصمیمات بسیار مهمی در شورای اسلامی اهواز برای رونق ساخت و ساز در اهواز انجام گرفته است، ادامه داد: تخفیف ۴۰ تا ۶۰ درصدی برای احداث ساختمان‌های بلند و اخذ پروانه‌های متوالی از دیگر مصوبات این شورا برای حمایت از انبوه سازان در اهواز است.

رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی اهواز ضمن تاکید بر حمایت ویژه از انبوه سازان اظهار کرد: اعمال پنج درصد تخفیف اخذ پروانه مازاد بر ۶۰ درصد طرح‌های انبوه نیز از دیگر مصوبات اخیر شورا است.

وی از تخفیف‌های پلکانی تا ۳۰ درصد برای کاهش جرایم ساختمانی و عوارض کمیسیون ماده صد برای اولین بار خبر داد و گفت: تخفیف ۳۰ درصدی در صورت تجمیع پلاک‌ها و عدم تفکیک آنها و تخفیف ۲۵ درصدی برای عدم تفکیک املاک دارای حد نصاب و همچنین عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری اعمال خواهد شد.

دغاغله با اشاره به تحول بزرگ در بازآفرینی شهر با تخفیف‌های ویژه برای مالکان بافت‌های قدیمی و فرسوده اهواز تصریح کرد: ۱۵ درصد تخفیف اخذ پروانه مازاد بر بسته‌های تشویقی برای املاک واقع در بافت‌های فرسوده و محلات هدف بازآفرینی شهری دیده شده است.

رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی کلانشهر اهواز می‌گوید: برای اولین بار در اهواز، تخفیف‌های حوزه ساخت و ساز شامل همه کاربری‌ها (تجاری، مسکونی و مختلط) خواهد شد.

شورای شهر اهواز هر سال برای تشویق انبوه سازان به امر ساخت و ساز و ایجاد رونق در این بخش تخفیف‌ها و مشوق‌هایی را تعیین می‌کند.