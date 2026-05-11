خبرگزاری صدا وسیما، به گزارشداود گودرزی در جلسه داوری طرح مفهومی «باغ‌موزه گل محمدی؛ عطر ایران در تهران» که با حضور مدیران شهری، معماران، طراحان و داوران تخصصی برگزار شد با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در حوزه محیط زیست گفت: «در این دوره مدیریت شهری، محیط زیست اولویت نخست ما بوده و اقدامات مؤثری در حوزه توسعه فضای سبز انجام شده است.»

وی افزود: «توسعه کمربند سبز تهران و افزایش فضای سبز درون شهری از جمله برنامه‌های مهم مدیریت شهری بوده و تاکنون حدود ۶۶هزار هکتار فضای سبز در داخل شهر و حاشیه تهران ایجاد شده است.»

به گفته گودرزی «طرح جامع فضای سبز» و «طرح جامع آب خام و بازچرخانی» نیز در شورای شهر در حال بررسی و تصویب است تا توسعه فضای سبز و مدیریت منابع آبی به شکل پایدار دنبال شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران همچنین با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای توسعه روددره‌ها، باغ‌راه‌ها و باغ‌موزه‌ها گفت: «این فضا‌ها بخشی از داشته‌های کهن ایرانی و سرمایه ملی کشور هستند و باید برای حفظ و احیای آنها تلاش کنیم.»

وی با تأکید بر اهمیت گل محمدی در فرهنگ ایرانی بیان داشت: «اجازه ندهیم این سرمایه ارزشمند از دست برود. به همین منظور تصمیم گرفتیم در بوستان ایرانیان، باغ موزه گل محمدی احداث کنیم؛ مجموعه‌ای که دارای ساختمان موزه گل محمدی خواهد بود و در فصل برداشت، آیین گلاب‌گیری نیز در آن برگزار می‌شود.»

او ادامه داد: «در سایر فصل‌های سال نیز شهروندان می‌توانند از فضای سبز و ظرفیت‌های فرهنگی و تفریحی این مجموعه استفاده کنند؛ از این رو احداث باغ موزه گل محمدی از منظر فرهنگی و محیط زیستی اهمیت ویژه‌ای دارد.»

علاوه بر این، عباسعلی نوبخت، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران در این جلسه با اشاره به پیشینه تاریخی گل محمدی در ایران تصریح کرد: «دانش تولید و فرآوری گل محمدی، از جمله گلاب‌گیری، ریشه‌ای تاریخی در ایران دارد و با وجود بیش از ۷۰ نوع تنوع در این گل، ایران خاستگاه اصلی گل محمدی به شمار می‌رود و با اجرای این طرح سعی می‌کنیم نسبت به گرامیداشت میراث تاریخی و فرهنگی ایران در سطح شهر تهران اقدام کنیم»