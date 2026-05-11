مهلت ثبت نام و تکمیل مدارک برای ثبت نام در دانشکده دین و رسانه تا ۲۵ اردیبهشت، تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به اختلال و قطعی سامانه قبلی ثبت‌نام، مهلت ثبت‌نام و تکمیل مدارک آزمون اختصاصی سال ۱۴۰۵ دانشکده دین و رسانه تمدید شد و آخرین مهلت ثبت نام و تکمیل مدارک روز ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ خواهد بود.

علاقمندان می‌توانند برای اطلاع از شرایط و ضوابط آزمون، عضو کانال دانشکده دین و رسانه در پیام رسان ایتا به نشانی eitaa.com/azmoon_qom_irib مراجعه کنند همچنین برای ثبت‌نام به نشانی golestan.qomirib.ac.ir/forms/authenticateuser/main.htm مراجعه کنند.

زمان آزمون اختصاصی سال ۱۴۰۵ دانشکده دین و رسانه، طبق اعلام قبلی روز ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ خواهد بود.