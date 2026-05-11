سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور در تشریح نشست این کمیسیون با وزیر و معاونان جهاد کشاورزی گفت: در این نشست اقدامات و فعالیتهای وزارتخانه جهاد کشاورزی در حوزه تامین کالاهای اساسی، موضوع گندم، برنج، موضوع دامداریها و مرغداریها و حمایتها از تولید داخل در ایام جنگ رمضان و پسا جنگ به طور مفصل و کامل بیان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود : اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را در خصوص گزارشات ارائه شده بیان داشته و دغدغهها و مشکلات کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان را با مسئولان ارشد این وزارتخانه بیان داشته و خواستار پیگیری و رفع این مشکلات شدند.
وی افزود : مهمترین موضوع مطرح شده در این نشست، مسئله گرانیهای افسار گسیخته در بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مردم بود که مورد گلایه اعضای کمیسیون قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه اظهار داشت در این نشست بر لزوم توجه ویژه به موضوع تنظیم بازار و کنترل قیمتها و حمایت ویژه از تولیدکنندگان داخلی، کشاورزان و دامداران تاکید و مقرر شد که با توجه به افزایش قیمتهایی که این روزها در بازار صورت گرفته، وزارت جهاد کشاورزی بعنوان متولی اصلی این موضوع، کنترلهای لازم در این خصوص را انجام دهد.