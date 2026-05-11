در سفر حضرت آیت الله خامنهای رهبر شهید انقلاب به استان کردستان در اردیبهشت سال هشتاد و هشت ، ۱۱۶ طرح در قالب هزار و ۲۵۸ پروژه تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بهره مندی روستاهای استان از گاز طبیعی، احداث سالن های ورزشی، کانون زبان سنندج، دانشکده علوم قرآنی سنندج، دارالقرآن بین المللی سنندج و راه اصلی سنندج - مریوان، طرحهای آبرسانی، احداث سدها، احداث راههای شهری و روستایی، احداث مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، ساخت بیمارستان کوثر سنندج، اجرای طرح هادی در روستاهای استان بخشی از دستاوردهای سفر رهبر معظم انقلاب به استان کردستان است.