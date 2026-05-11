مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قم، از اقدامات این اداره کل برای حمایت از کارگران آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: بیش از نیمی از بیکارشده جنگ تحمیلی سوم به کار بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی آشتاب،با بیان اینکه پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم، حدود ۳ هزار نفر جهت دریافت بیمه بیکاری به سازمان مراجعه کرده‌اند گفت: بیش از نیمی از آنان توانسته‌اند مجدداً به چرخه بازار کار بازگردند.

وی با اشاره به آسیب‌های وارده به بخش صنعت، افزود: در پی این جنگ، برخی از کارخانجات دچار آسیب مستقیم شده و برخی دیگر نیز به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه، بازاریابی و کاهش فروش، ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند که برای حمایت از این کارگران، خدمات خود را به دو بخش اصلی تقسیم کرده‌ایم.

آشتاب افزود: در بخش نخست، برای کارگرانی که توانایی بازگشت به کار را دارند، خدمات مشاوره شغلی و کاریابی مستقر در محل اداره کل ارائه می‌شود؛ و برای کسانی که به دلایل قانونی امکان اشتغال ندارند، فرآیند دریافت بیمه بیکاری به صورت متمرکز و برخط انجام می‌شود.

مدیرکل کار و رفاه اجتماعی قم در پایان تأکید کرد که این اداره کل با همکاری دفاتر کاریابی و بخش بیمه، تمام تلاش خود را برای تمرکز خدمات و کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های آسیب‌دیده به کار گرفته است که این تمرکز امور باعث تسهیل و تسریع روند کار می‌شود.