به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اداره ایمنی راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد، در راستای کاهش تصادفات و ارتقای امنیت جاده‌ای، عملیات گسترده ایمن‌سازی دوربرگردان‌های محور‌های مواصلاتی استان یزد را کلید زد.

در این طرح، نصب تابلو‌ها و علائم راهنمایی در محور یزد - ابرکوه و بالعکس و همچنین خط‌کشی دقیق دوربرگردان‌های مسیر تفت - دهشیر و بالعکس با دقت بالا صورت گرفته است.

این اقدامات با هدف افزایش دید رانندگان و بهبود هدایت صحیح خودرو‌ها در نقاط حساس، بخشی از برنامه مستمر اداره ایمنی راه برای کاهش نرخ حوادث در جاده‌های پرتردد استان یزد است.