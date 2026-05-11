به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، به همّت کانون بسیج جامعه پزشکی، بسیج سازندگی سپاه ناحیه میانه، حوزه شهید باکری ترک و هلال احمر میانه، برنامه ویزیت رایگان طرح شهید رهنمون، ویژه طرح محرومیت زدایی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج سازندگی در روستای فندقلوی بخش کندوان میانه برگزار شد.

در این برنامه ۶۰۱ نفر از ساکنان روستا انواع خدمات ویزیت پزشک عمومی، ویزیت مامایی، مشاوره جوانی جمعیت، مشاوره سلامت روان، مشاوره تغدیه و سلامت، بهداشت دهان و دندان، کنترل فشار و قند خون و توزیع داروی رایگان دریافت کردند.