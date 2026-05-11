رویداد ۱۶۸ به یاد ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه میناب، عصر‌ها از شنبه تا چهارشنبه در پنج مسجد محله همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز همدان؛ این رویداد با همکاری سازمان شهرداری همدان، آموزش و پرورش و موسسه فرهنگی قرآن و عترت انوار الزهرا برگزار می‌شود.

مدیرموسسه انوارالزهرا گفت: این رویداد ویژه دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم تا نهم است و دانش آموزان به صورت گروهی در مسجد تولید محتوا می‌کنند و سپس تولیدات خود را که شامل پوستر، نقاشی، عکس و روزنامه دیواری است، از ساعت ۱۸ دور آرامگاه بوعلی به نمایش می‌گذارند.

سید محمد تروهید، هدف این برنامه را تبیینی تربیتی بیان کرد و افزود: آینده سازان پای ارزش‌ها و آرمان‌ها ایستاده‌اند.