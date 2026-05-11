فرماندار اردبیل با اشاره به هدف‌های طرح جوانی جمعیت و لزوم اقدام عملی دستگاه‌ها در راستای تحقق هدف‌های این حوزه، بر لزوم توجه به منشور حقوقی خانواده‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرزاد قلندری روز دوشنبه در نشست شورای جوانی جمعیت اردبیل، اظهار کرد: هدف اصلی اجرای برنامه‌های جوانی جمعیت، برداشتن بار مسئولیت از دوش خانواده‌ها و جلوگیری از تنها ماندن سالمندان و خانواده‌ها است و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید وظیفه قانونی خود را به صورت عملیاتی و با خروجی مشخص پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه در تامین زمین برای اجرای طرح‌های جوانی جمعیت در شهرستان اردبیل مشکلی وجود ندارد، اضافه کرد: دستگاه‌های اجرای باید اقدام جدی در زمینه تامین امنیت شغلی کارکنان به عنوان یک تکلیف قانونی بردارند.

فرماندار اردبیل خواستار توجه به منشور حقوقی خانواده‌ها و اطلاع‌رسانی و اجرای موثر مشوق‌های قانونی برای خانواده‌ها شد و عنوان کرد: اجرای برنامه‌های حمایتی از خانواده‌ها نیازمند رویکردی ویژه و فراتر از فعالیت‌های عادی است و باید اقدام‌های ویژه‌ای در این زمینه انجام شود.

قلندری با اشاره به اینکه خانواده‌های ایرانی همواره در کنار انقلاب، کشور و وطن ایستاده‌اند، بر لزوم تشکیل کمیته صیانت از سوی دستگاه‌های مربوطه در راستای ارزیابی میزان موفقیت در اجرای قوانین طرح جوانی جمعیت در اردبیل تاکید کرد.

وی همچنین گفت: باید مهندسی جمعیت در شهرستان اردبیل و ارائه گزارش‌های شفاف و همراه با خروجی ملموس به مردم در دستور کار قرار بگیرد و برنامه‌ریزی عملی و حمایتی برای فرزندآوری و پیشگیری از سالمندی به جد مورد توجه باشد.

فرماندار اردبیل محله محوری را به عنوان راهبرد جدی شهرستان اردبیل عنوان کرد و با تاکید بر لزوم تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت و مشاغل خانگی، گفت: طرح‌های عمرانی و اقتصادی نیز باید با پیوست جمعیتی تدوین و اجرا شوند.

بر اساس آمار‌های رسمی میانگین سنی در حال حاضر به نزدیک ۳۰ سال رسیده و با توجه به افزایش درصد سالمندی استان اردبیل به ۱۲ درصد، کارشناسان مربوطه پیش‌بینی می‌کنند که تا سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمندان ۲ برابر خواهد شد.