فصل چهارم و پایانی مسابقات گلف برترینها با حضور ۳۰ گلفباز برتر مرد از ۳۱ اردیبهشت آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فصل چهارم مسابقات گلف بازیکنان برتر مرد که به منزله اردوی انتخابی تیم ملی نیز محسوب میشود، با حضور ۳۰ گلفر برتر کشور از ۳۱ اردیبهشت آغاز می شود و تا ۳ خرداد ادامه دارد.
بازیکنان حاضر در فصل پایانی رقابتها، ۲۹ اردیبهشت وارد خوابگاه نصرت می شوند و ۳۰ اردیبهشت نخستین جلسه تمرینی خود را برگزار خواهند کرد.
این رقابتها به صورت استروکپلی، انفرادی و بر اساس قوانین بینالمللی و محلی به میزبانی زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب برگزار میشوند.
مسابقات در سطح برترینها و آماتور برگزار شده و بخش برترینها ۴ بار در سال (۴ فصل) تکرار شد. چهارمین فصل قرار بود اسفند سال گذشته برگزار شود، اما به دلیل وقوع جنگ تحمیلی به تعویق افتاد. مجموع ۴ فصل برترینها، جنبه جایزه بزرگ (انتخاب نفرات اول تا هشتم) را دارد و انتخابی تیم ملی (۴ نفر) نیز محسوب میشود.