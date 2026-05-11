اطلاعیه قطع گاز در شهرستان‌های اهواز و کارون، ۲۲ اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اطلاعیه شرکت گاز استان درخصوص قطع گاز در شهرستان‌های اهواز و کارون آمده است: به اطلاع شهروندان شهرستان اهواز می‌رساند؛ به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز سپیدار، خیابان ۱ و ۲ در روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ همان روز قطع خواهد شد.

همچنین به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز در روستای چمیان شهرستان کارون، در روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع می‌شود.

از مشترکان درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.