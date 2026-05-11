مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از اقامت ساکنان منازل آسیب دیده در هتلها و منازل مسکونی ادارات دولتی خبر داد و گفت: وام ودیعه مسکن پانصد میلیون تومانی نیز به این افراد تعلق میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،بهزاد احمدی فارسانی گفت: با گذشت بیش از ۶۰ روز از حملات موشکی به مناطق مسکونی قم وتخریب و آسیب منازل مسکونی نود و چهار خانواده در قالب سیصد وسی وهفت نفر در هتل آپارتمانها، خوابگاههای سازمانهای برنامه و بودجه، جهاد کشاورزی، اداره بازرگانی و خانههای خیرین مستقر شدند.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: اعطای ودیعه مسکن پانصد میلیون تومانی به خانوارها که متقاضی، خانه مستقل بودند از طرف استانداری انجام و در حال انجام است.
احمدی افزود: سکونت آسیب دیدگان در مکانهای در نظر گرفته شده تا تعیین تکلیف خانههای تخریبی و بازسازی کامل خانه های، آسیب دیده ادامه دارد.