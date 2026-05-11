معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: حمایتهایی که رهبر شهید انقلاب از نخبگان کشور داشتند بیش از سایر مسولان بود و همواره دغدغهمند این حوزه بودند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،حسین افشین در حاشیه آیین سوگ امین ایران در جمع خبرنگاران افزود: رهبر شهید به حوزه نخبگانی اهمیت ویژهای میدادند و هر ساله در مهر ماه دیداری با نخبگان داشتند که در محیط صمیمانه به درد دلها و درخواستهای نخبگانجوان گوش میدادند و در جریان نیازها و خواستههای آنان قرار می گرفتند.
وی ادامه داد: آخرین دیداری که با رهبری در مهر گذشته داشتیم نزدیک به تاریخ شهادت سید حسن نصرالله بود، اما رهبری تاکید به برگزاری مراسم داشتند، اما به خاطر حفظ سلامت و امنیت نخبگان از برگزاری مراسم خودداری کردند و این مراسم امروز شبیه سازی شده و نخبگانی که خاطراتی با رهبر شهید دارند در مراسم امروز حضور دارند.
معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور گفت؛ رهبر شهید بیش از همه مسولان به حوزه علم و فناوری اهمیت میداد و حتی برای پیشبرد اهداف این حوزه اجازه دادند از صندوق توسعه ملی کشور نیز به جهت تقویت این حوزه حمایتهایی انجام دادند.
افشین گفت: این مراسم نوعی قدر شناسی نخبگان کشور از حمایتهای بی دریغ رهبر شهید از بخشهای فناوری و دانش بنیان است.