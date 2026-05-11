به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل‌ امیرکبیر، هر دو دهانه این تونل‌ و همچنین باند جنوبی تونل شهدای غزه (مسیر غرب به شرق) از امشب ۲۱ اردیبهشت ساعت ۲۴ تا ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

‌مسیرهای جایگزین دهانه شمالی (به سمت شمال) تونل امیرکبیر بزرگراه امام علی (ع) به سمت شمال و خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد) و مسیر جایگزین برای دهانه جنوبی (به سمت جنوب) بزرگراه امام علی (ع) به سمت جنوب و خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد) است.

همچنین ‌مسیرهای جایگزین باند جنوبی تونل شهدای غزه نیز بزرگراه همت (غرب به شرق) اعلام شده است.