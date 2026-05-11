وزیر جهادکشاورزی به روند منظم و منسجم تولید و توزیع کالا در کشور اشاره کرد و گفت: موجودی و قیمت کالاهای اساسی در بازار بهصورت دقیق و مستمر در حال رصد و پایش است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری قزلجه در جلسه نظارت بر روند تامین و تدارک کالاهای اساسی بر تقویت جریان تامین، تدارک و نظارت بر کالاهای اساسی بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان محصولات کشاورزی، مهمترین رسالت وزارت جهاد کشاورزی است.
وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: مدیران بخشهای ستادی و روسای سازمانهای جهاد کشاورزی، موجودی کالا و قیمتها در بازار را دقیق و مستمر رصد و گزارش کنند، تا در صورت نیاز هماهنگیهای لازم برای کنترل و مدیریت بازار در سطح ملی و استانی انجام شود.
نوری قزلجه با بیان اینکه تکانههای ناشی از جنگ و تحریم تاثیری بر امنیت غذایی نداشته است، تصریح کرد: ذخیره کالاهای اساسی از ماهها پیش انجام شده، امنیت غذایی کشور پایدار است و جای هیچ نگرانی برای تولید، تامین و توزیع کالاهای کشاورزی نیست.
آرامش بازار ناشی از فرهنگ عمومی و موقعیتسنجی مردم است/ پایداری امنیت غذایی در کشور
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با بیان این که تدابیر لازم برای تامین کالا از ماهها قبل اندیشیده شده بود، گفت: آرامش معنادار در بازار و عدم خرید هیجانی در بازار ناشی از فرهنگ والای مردم، رفتار هوشمندانه و درک شرایط و موقعیت و انسجام اجتماعی بود.
وی در دیدار حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه با اشاره به اقدامات انجام شده برای حفاظت از امنیت غذایی کشور در دوره جنگ افزود: اگرچه تدابیر لازم برای ذخیرهسازی کالاهای اساسی انجام شده بود، اما آرامش در بازار و عدم خرید هیجانی در بازار ناشی از فرهنگ والای مردم، درک شرایط و موقعیت و انسجام اجتماعی بود.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که اقتصاد کشاورزی ایران مردمپایه و متکی به تولید داخلی است، اظهارداشت: تابآوری و پایداری امنیت غذایی در تحریم و جنگ و حتی محاصره کاملا مشخص شده است و همین مساله دشمن را مستأصل و ناامید کرده است.
نوری قزلجه خاطرنشان کرد: تدابیر لازم برای امنیت غذایی و ذخیرهسازی کالاهای اساسی به صورت پایدار و مقاوم در هر شرایطی شامل ادامه محاصره و یا آغاز مجدد جنگ اندیشیده شده است و جای هیج نگرانی برای تامین مایحتاج و معیشت مردم وجود ندارد.