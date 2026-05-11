بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، هزینه‌های تولید در بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی نسبت به پارسال افزایش قابل توجه‌ای داشته است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود از وضعیت هزینه های تولیدات کشاورزی، از تورم بیش از ۷۴ درصدی در بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در زمستانی که گذشت خبر داده است.

بر اساس این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در زمستان ۱۴۰۴ به ۷۳۲ هزار و ۹۰۰ رسید؛ رقمی که نشان می‌دهد این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۴.۱ درصد افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران می افزاید؛ تورم سالانه این بخش که بر مبنای چهار فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۴ محاسبه شده، ۶۳.۷ درصد بوده که این رقم در مقایسه با فصل قبل (۵۹.۷ درصد) با افزایش ۴ واحد درصدی همراه بوده است.

در این فصل، تورم نقطه به نقطه بخش مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۴.۱ درصد اعلام شده که در مقایسه با فصل قبل (۸۵.۱ درصد) کاهش ۱۱ واحد درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش بیشترین تورم نقطه به نقطه در این بخش مربوط به گروه «سایر محصولات حیوانی» با ۱۲۶ درصد و کمترین میزان مربوط به گروه «سبزیجات و حبوبات» با ۲۷ درصد بوده است.

همچنین در تورم سالانه نیز، بیشترین افزایش قیمت مربوط به گروه «باغداری» با ۸۷.۵ درصد و کمترین میزان مربوط به گروه «پرورش بز و بزغاله سنتی» با ۳۰.۵ درصد ثبت شده است.