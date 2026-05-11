به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،بیش از دو ماه از شب‌هایی می‌گذرد که مردم قم خیابان‌ها را به نماد ایستادگی بدل کرده‌اند؛ تجمعاتی که در آن عشق به وطن با گام‌های استوار مردم گره خورده و شهر را بیدار نگاه داشته است.

خیابان‌ها و میدان‌های شهر، صحنه حضور مردمی است که بیش از دو ماه است شبانه به خیابان‌ها می‌آیند تا بار دیگر نشان دهند پای انقلاب و نظامشان ایستاده‌اند.

حضور پرشوری که با خود شور و شعور می‌آورد؛ از شیرخوارگانی که در آغوش مادران همراه کاروانند تا کودکان و نوجوانانی که عشق به ایران در نگاه و زمزمه هایشان موج میزند.

گویا شهر خواب را بر خود حرام کرده تا پاسدار عزت وطن باشد. مردم قم ثابت کرده‌اند که در برابر زیاده‌خواهی‌ها و بدخواهی ها، همچنان سنگر ایمان و استقامت را رها نخواهند کرد و پرچم سربلند ایران، در دستان همین مردم، همچنان برافراشته خواهد ماند.