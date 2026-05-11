با حمایت خیران و مساعدت دستگاه قضایی، ۱۳ زندانی در بوکان آزاد شدند و همزمان با اجرای طرحهای مهارتآموزی، ۱۰۰ نفر از زندانیان واجد شرایط وارد چرخه تولید شدند.
🔺تصویر از آرشیو
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ۱۳ زندانی طی هفته جاری در بوکان آزاد شدند. محمد رحمانی رئیس زندان بوکان اعلام کرد که از این تعداد، سه نفر با حمایت و کمک خیران و هشت نفر دیگر با مساعدت دستگاه قضایی و از طریق برنامههای حمایتی موفق به آزادی شدند.
رحمانی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش جمعیت کیفری و بازگرداندن مؤثر زندانیان به جامعه افزود: یکی از شرکتهای فعال در شهرک صنعتی بوکان با بهرهگیری از ظرفیت آموزشهای فنی و حرفهای، زمینه اشتغال ۱۰۰ نفر از زندانیان واجد شرایط را فراهم کرده است.
وی توضیح داد که این افراد پس از گذراندن دورههای مهارتی تخصصی، توان لازم برای فعالیت در این واحد تولیدی را کسب کردهاند.
به گفته وی، این اقدام در راستای سیاستهای دستگاه قضایی مبنی بر کاهش ورود افراد به چرخه جرم و تحقق بازپروری حداکثری صورت گرفته است.
رئیس زندان بوکان خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۶ نفر از زندانیانی که دوره حبس خود را گذراندهاند، توانستهاند در واحدهای تولیدی شهرستان مشغول به کار شوند و مسیر جدیدی از زندگی را آغاز کنند.
رحمانی افزود: بهکارگیری زندانیان در واحدهای تولیدی علاوه بر تقویت چرخه اقتصادی، موجب افزایش امید و انگیزه در میان آنان شده و نقش مهمی در کاهش جمعیت زندانها دارد.
وی تأکید کرد: فراهم کردن زمینه اشتغال پس از کسب مهارت، اقدامی بنیادین در کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از تکرار جرم است و در نهایت به تقویت تولید و کارآفرینی در جامعه کمک میکند.