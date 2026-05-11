در هفته بسیج سازندگی دو طرح در حوزه تامین آب آشامیدنی و یک طرح در حوزه بهنیه سازی جوی آب کشاورزی در تویسرکان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز همدان؛ در جهاد آبرسانی اول، بیش از ۵۰ درصد روستاهای شهرستان تویسرکان از نعمت آب آشامیدنی پایدار برخوردار شدند که دو طرح آن امروز به صورت رسمی به بهره برداری رسیدند.
بهینه سازی جویهای آب کشاورزی و افزایش بهره وری طرحی که قرارگاه امام حسن مجتبی استان همدان به عنوان پیمانکار در حداقل زمان و با بیشترین تعداد طرح در برابر اعتبارات اختصاصی انجام داد.