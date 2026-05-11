ابه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر عامل پست بانک مازندران در جلسه کارگروه رفع موانع تولید در فرمانداری جویبار که با حضور مدیران شرکت‌های بزرگ تولیدی این شهرستان برگزار شد گفت: پست بانک پنجمین بانک دولتی کشور است که در سال گذشته به منظور حمایت از تولید و اشتغال و تداوم تولید ۳۷هزار فقره تسهیلات در مازندران اعطا کرده است.

حسینی افزود: با توجه به شرایط جنگی، تیم حمایتی در پست بانک مازندران تشکیل شده است تا واحد‌های تولیدی و کشاورزی در تامین نقدینگی و تعهدات مالی مورد حمایت قرار گیرند.

مدیرعامل پست بانک مازندران تصریح کرد: در شهرک صنعتی جویبار، واحد‌های خوبی مستقر هستند که در تأمین نقدینگی برای افزایش تولید، امسال مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی از تهیه بسته‌های حمایتی برای کشاورزان در مازندران خبر داد و افزود: این بسته‌ها شامل پرداخت هزار میلیارد تومان برای حمایت از شالیکاران از اسفند سال گذشته تا کنون؛ پرداخت تسهیلات به ۷هزار و ۵۰۰ زنبوردار برای تولید عسل، تولید هندوانه در زاغمرز، تولید خیار در پهناب جویبار، افزایش تولید پرتغال و کیوی مازندران و حمایت از شالی کوبی داران و پرورش ماهیان گرم آبی و خاویاری در سال جاری تسهیلات در نظر گرفته شده و در سطح روستا‌های و شهر‌های مازندران در حال پرداخت است.