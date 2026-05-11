برنامه «به خانه برمی‌گردیم» با موضوع اصول معماری ایمن و مقاوم و پویانمایی «جوانمردان» با محور تقویت هویت ملی و روحیه ایستادگی، امروز از شبکه‌های تهران و قرآن و معارف سیما پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در برنامه «به خانه برمی‌گردیم» امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ، پروفسور محمود حسین گلابچی، پژوهشگر، معمار و مدرس دانشگاه، درباره اصول معماری ایمن و مقاوم در برابر بحران‌هایی مانند زلزله، جنگ و سیل، از انتخاب مصالح مناسب تا طراحی خانه‌ای پایدار برای خانواده و آینده گفت‌و‌گو می‌کند.

همچنین حامد صیرفیان‌پور، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت برق حرارتی، و خانواده شهید مولایی از دیگر مهمانان این برنامه هستند. بخش آشپزی برنامه نیز با حضور الهام مهدیان، مربی آشپزی، پخش خواهد شد.

«به خانه برمی‌گردیم» کاری از گروه کودک و خانواده شبکه تهران، به تهیه‌کنندگی میثم محبیان و راحله محمدجانی و با اجرای محمد نظری و محدثه صارمی، شنبه تا پنجشنبه حوالی ساعت ۱۶:۱۵ پخش می‌شود.

همچنین شبکه قرآن و معارف سیما پویانمایی «جوانمردان» را با هدف تقویت روحیه ایستادگی و هویت ملی در میان نوجوانان روانه آنتن کرده است.

این پویانمایی به تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی و کارگردانی علی احمدی، هر روز ساعت ۱۵:۳۰ پخش می‌شود و روایتی آموزنده از تاریخ ایران در دوران تهاجم مغول را به تصویر می‌کشد.

«جوانمردان» با نمایش دلاوری و مقاومت سرداران ایرانی، تلاش می‌کند مفاهیم ملی، مذهبی و حماسی را در قالبی جذاب و آموزنده به نسل نوجوان منتقل کند.