به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،

به اطلاع مشترکین محترم شهرستان سنقر و کلیایی می‌رساند به دلیل انجام تعمیرات ضروری در شبکه گازرسانی، جریان گاز در مناطق زیر طی روزهای آینده قطع خواهد شد:

📅 سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ 🔹 از ساعت ۸ الی ۱۲: تمام روستاهای مسیر سطر، کیوه‌نانات، هفت‌آشیان و صنایع و مرغداری‌های این مسیر. 🔹 از ساعت ۱۲ الی ۱۸: تمامی روستاهای مسیر سراب سنقر شامل شهرک صنعتی، روستاهای محور عباس‌آباد و صنایع و مرغداری‌های این مسیر.

📅 چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ 🔹 از ساعت ۹ الی ۱۸: تمامی روستاهای دِه‌عباس به سمت محور گردکانه، محور سردره، محور باوله، محور هزارخانی، محور چرمله، محور آب‌باریک و کلیه صنایع و مرغداری‌های این مسیر.

📅 پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۹ الی ۱۸: تمامی روستاهای ابتدای جاده هیبت‌اله به سمت محور گردکانه، محور سردره، محور باوله، محور هزارخانی، محور چرمله، محور آب‌باریک و کلیه صنایع و مرغداری‌های این مسیر. لذا ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مشترکین محترم این مناطق درخواست می‌شود از هرگونه دستکاری رگولاتورهای گاز اکیداً خودداری گردد.