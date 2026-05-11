به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه کارگروه بنزین به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور همه اعضا برگزار و تصمیماتی درباره مرحله اول از فاز سوم اصلاح ساختاری مدیریت مصرف بنزین گرفته شد. این تصمیمات از اول خرداد اجرایی خواهد شد. در این مرحله هیچ افزایش قیمت در بنزین اعمال نخواهد شد و مدیریت مصرف بنزین مدنظر تصمیم‌سازان است.

تصمیم های کارگروه بنزین براساس آسیب‌هایی است که در تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی به زیرساخت‌های انرژی وارد شده است تا با توجه به شرایط و چالش‌های موجود کشور، ناترازی در تولید و مصرف بنزین از بین برود و نیازی به واردات نباشد.

در این جلسه تاکید شد که تصمیمات جدید درباره مدیریت مصرف بنزین با همراهی خود مردم اجرایی خواهد شد تا کشور در زمینه تولید و مصرف بنزین دچار چالش نشود.

محسن پاک نژاد وزیر نفت در این جلسه بیان کرد: بسیاری از کشور‌ها که طرف درگیر در جنگ رمضان نیستند، به مدیریت مصرف بنزین روی آورده‌اند. ایران که یک طرف این جنگ بوده و آسیب‌هایی از سوی دشمن به زیرساخت‌هایش در حوزه تولید بنزین وارد شده است بنابراین باید مصرف خود را مدیریت کند تا نیاز به واردات نداشته باشیم.

در ادامه عارف معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نقش مردم در کسب موفقیت کشور در جنگ رمضان، خاطرنشان کرد: مردم حدود ۷۰ شب در خیابان‌ها حضور داشته و صحنه‌های بی‌نظیری در دفاع از کشور و نظام خلق کرده‌اند. موفقیت‌های کشور مدیون حضور مردم است. آنها در جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی ماه و در جنگ اخیر به خوبی از کشور در برابر تجاوز دشمن حمایت کردند.

عارف: معیشت مردم خط قرمز تصمیمات دولت است

معاون اول رئیس جمهور افزود: هر تصمیمی درباره مدیریت مصرف بنزین باید با همراهی و مورد حمایت مردم باشد. چراکه حفظ معیشت مردم، باید خط قرمز همه تصمیماتی باشد که مسئولان می‌گیرند تا هیچ آسیبی به معیشت و زندگی مردم وارد نشود. در واقع همه باید کمک کنند موفقیتی که در میدان به دست آمده است، در زمینه اقتصادی هم با کمک خود مردم حاصل شود، زیرا دشمن وارد یک جنگ اقتصادی تمام عیار علیه کشورمان شده است.

بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها با فناوری روز

عارف همچنین در ستاد ملی بازسازی با اشاره به راهبرد دولت برای بازسازی زیرساخت‌های کشور که در جنگ رمضان آسیب دیده‌اند، بیان کرد: زیرساخت‌های کشور نه تنها باید بازسازی شود بلکه باید با استفاده از بالاترین فناوری‌ها و بومی‌سازی آخرین دانش‌های موجود در دنیا به مدرن‌ترین شکل بهسازی شود.

وی تاکید کرد: زیرساخت‌های کشور باید متناسب با جایگاه ایران به عنوان یک قدرت جهانی بازسازی و نوسازی شود.

در این جلسه همچنین برآوردی از خسارات تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی به منازل مسکونی، خودروها، ادارات، اصناف، صنعت و بخش‌های مختلف زندگی مردم انجام شد و در ادامه تصمیماتی برای جبران این خسارات گرفته شد.