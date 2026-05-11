دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام با انتقاد از وضعیت خدمات شهری و نارضایتی شهروندان، به شهرداری ایلام یک هفته فرصت داد تا نسبت به جمع‌آوری پسماندها، رفع سد معبر و ساماندهی وضعیت شهر اقدام کند.

ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای دادستان به شهرداری ایلام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «عبدالوهاب» بخشنده، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام، با اشاره به نارضایتی شهروندان از وضعیت خدمات شهری اظهار داشت: در پی مطالبات مردم و بررسی میدانی وضعیت شهر، شب گذشته شخصاً از برخی نقاط شهر بازدید کردم که وضعیت موجود رضایت‌بخش نبود.

وی افزود: همان شب با شهردار ایلام تماس گرفته شد و امروز نیز جلسه‌ای با حضور مسئولان مرتبط و دستگاه‌های انتظامی برگزار شد تا مشکلات سطح شهر مورد بررسی قرار گیرد.

دادستان مرکز استان با اشاره به مهم‌ترین مشکلات موجود در شهر عنوان کرد: سد معبر در خیابان شهرداری، فعالیت میوه‌فروشان غیرمجاز در سطح شهر، چاله‌چوله‌های معابر، رهاسازی زباله‌ها و پسماند‌ها و همچنین دکه‌هایی که موجب برهم خوردن مبلمان شهری شده‌اند، از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.

بخشنده تأکید کرد: دستگاه‌های انتظامی نیز برای همکاری در ساماندهی وضعیت موجود پای کار آمده‌اند و اراده جدی برای جمع‌آوری سد معبر و برخورد با تخلفات وجود دارد.

وی با اشاره به ساماندهی دکه‌های غیرمجاز اضافه کرد: اراده ما بر جمع‌آوری این موارد و بازگرداندن نظم شهری است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام مطرح کرد: از امروز به شهرداری ایلام یک هفته فرصت داده می‌شود تا نسبت به جمع‌آوری سد معبر، ساماندهی پیاده‌رو‌های خیابان طالقانی و برخورد با میوه‌فروشان غیرمجاز در خیابان خیام و دیگر نقاط شهر اقدام کند.

وی هشدار داد: در صورت بی‌توجهی به این مطالبات، دستگاه قضائی برخورد قاطع و قانونی با ترک فعل‌ها و کوتاهی‌های احتمالی خواهد داشت.