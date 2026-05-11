مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در شورای آموزش و پرورش هشترود گفت: آموزش‌ها همچنان به‌صورت مجازی ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اسفندیار صادقی به تشریح وضعیت برگزاری کلاس‌ها و امتحانات پرداخت و گفت: دشمن آمریکایی _ صهیونیستی نشان داده است که به هیچ‌کسی رحم نمی‌کند؛ بنابراین در این شرایط، حفظ جان و سلامت جسمانی دانش‌آموزان و همکاران اولویت مطلق ما است و آموزش‌ها همچنان به‌صورت مجازی تداوم خواهد یافت.

وی به دستاورد‌های بی‌نظیر در حوزه رفاهی فرهنگیان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه در سال جاری، بازنشستگان آموزش و پرورش صددرصد پاداش پایان خدمت خود را در همان سال بازنشستگی دریافت کرده‌اند. همچنین در پرداخت حقوق جاری هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد و مایه خرسندی است که اعلام کنیم برای نخستین بار، هیچ بدهی معوقه‌ای به فرهنگیان نداریم و تنها معوقات مربوط به رتبه‌بندی سال ۱۴۰۰ باقی مانده است که امیدواریم در خرداد ماه تسویه گردد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به پویایی «نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی» در شهرستان هشترود، از آماده‌سازی و بهره‌برداری از چهار طرح آموزشی تا مهر ماه سال جاری خبر داد و همچنین تکمیل «مدرسه فرهنگیان» را از دغدغه‌های مهم شهرستان برشمرد و ابراز امیدواری کرد با عزمی جمعی، این پروژه نیز در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری برسد.

وی با بیان اینکه سهمیه دانشگاه فرهنگیان باید بومی گزینی باشد تا سهمیه هر شهرستان محفوظ باشد و شهر‌های کوچک از بدنه کیفی خالی نباشند افزود: پوشش تحصیلی دوره ابتدایی و جلوگیری از بازماندگی از تحصیل در این شهرستان به رقم عالی ۹۹/۷۰ درصد رسیده است. همچنین وجود ۱۲۵ مدرسه چندپایه در این شهرستان، فقط به دلیل پراکندگی روستا‌ها و آمار پایین دانش‌آموزان در آن مناطق است و به هیچ وجه ناشی از کمبود معلم نیست؛ با افتخار اعلام می‌کنیم که امسال حتی یک کلاس درس در شهرستان بدون معلم نمانده است.

وی در خصوص دانش‌آموزانی که به شبکه شاد دسترسی ندارند افزود: برای این عزیزان دو راهکار جایگزین در نظر گرفته شده است؛ نخست تهیه و توزیع حضوری درسنامه‌های آموزشی و دوم، استفاده از کلاس‌های تلویزیونی شبکه آموزش صداوسیما. همچنین با توجه به تأثیر مستقیم و ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور که ارزش کلاس و مدرسه را ارتقا داده است، امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم به‌صورت نهایی، پایه‌های هفتم تا دهم به‌صورت داخلی-استانی و مقطع ابتدایی به صورت توصیفی و در صورت عادی شدن شرایط کشور، امتحانات نهایی با رعایت کامل پروتکل‌ها برگزار خواهد شد.

ابراهیم حسنی، فرماندار شهرستان هشترود هم در این نشست برچیده شدن مدارس سنگی و کانکسی را در هشترود و نظرکهریزی خواستار شد و ایجاد هنرستان کشاورزی را با توجه به کشاورزی بودن منطقه در این شهرستان ضروری دانست.

وی گفت: به علت نبود اینترنت در ۱۲ روستای این شهرستان برای دانش آموزان درس نامه توزیع می‌شود.

حسنی ادامه داد: ۱۲ مدرسه در حال احداث در هشترود است که چهار مدرسه توسط بنیاد علوی ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و ۲ مدرسه بالای ۹۰ درصد پیشرفت توسط نوسازی در حال احداث هستند و مابقی به علت نبود اعتبارات نیمه تمام مانده است.

صادقی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی همچنین با حضور در منزل شهیدان سید علی مدنی و شهیدان تراب و دانش آموز شهید مهدی فرجی از خانواده این شهدا تجلیل کرد.