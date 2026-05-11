استاندار خوزستان با قدردانی از حماسه‌آفرینی جهادگران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، گفت: درحال حاضر مشکلی در تامین و توزیع سوخت نداریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی زاده با اشاره به بازدید از روند عملیاتی ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌های نفتی در انبار نظامیه اهواز اظهار کرد: تلاش‌های مخلصانه و شبانه‌روزی مسئولان و کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز در دوران جنگ دوازده روزه و جنگ تحمیلی سوم برای پایداری و تاب‌آوری شبکه سوخت‌رسانی در شرایط حساس قابل قدردانی است.

وی مجاهدت کارکنان این شرکت را در حفظ شریان‌های حیاتی انرژی کشور، ادامه مسیر ایثارگری‌های دوران دفاع مقدس دانست و افزود: با تلاش‌های صورت گرفته، باوجود شرایط خاص، در حال حاضر هیچ‌گونه مشکلی در زمینه تأمین و توزیع سوخت در سراسر استان خوزستان وجود ندارد و همه جایگاه‌ها با ظرفیت کامل در حال خدمات‌رسانی هستند.

در جریان این بازدید، پرویز ایدون مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گزارش جامعی از آخرین وضعیت ذخیره‌سازی راهبردی و فرآیند توزیع سوخت در سطح استان ارائه داد.

وی با تبیین تمهیدات اندیشیده شده در خصوص نحوه استفاده از کارت‌های سوخت شخصی و مدیریت کارت‌های اضطراری در جایگاه‌ها، بر تسهیل سوخت‌گیری شهروندان تأکید کرد.