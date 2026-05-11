مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: با استفاده از ظرفیت سوخت پاک سی.ان.جی، استفاده از کارت سوخت شخصی و نیز حمل و نقل عمومی میتوانیم مصرف سوخت کشور را مدیریت کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: مصرف روزانه بنزین در کشور بین ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر و تولید داخلی آن بین ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر است. در نتیجه، حدود ۲۵ میلیون لیتر بنزین از طریق واردات تأمین میشود.
وی تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت سوخت پاک سی.ان.جی و استفاده از کارت سوخت شخصی مالکان خودروها و همچین استفاده از حمل و نقل عمومی میتوانیم سوخت کشور، بهویژه مصرف بنزین را مدیریت کرد.
گزارش از جاسم ثمری خبرنگار خبرگزاری صداوسیما