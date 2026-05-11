سمینار بررسی خدمات علمی و عملی آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، به همت «کتابخانه و انجمن رفاهی المصطفی» و با مشارکت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، حجت‌الاسلام علی مرتضی زیدی از کراچی، از رهبر شهید انقلاب به عنوان مجاهدی خستگی‌ناپذیر و نمونه‌ای از شجاعت، توکل و ایثار یاد کرد.

وی با اشاره به پیوند عمیق رهبر انقلاب با قرآن کریم و تأکید ایشان بر برگزاری محافل قرآنی، گفت: انس با قرآن و خدمت خالصانه به مردم، پایه محبوبیت و اقتدار ایشان در میان ملت ایران است.

سعید هاشمی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد پاکستان نیز در سخنرانی خود بر اهمیت تداوم مسیر علمی و عملی رهبر شهید و بهره‌گیری از علم و دانش برای رسیدن به مرجعیت علمی در جوامع مسلمان تأکید کرد.

وی افزود: دشمنان، با افزایش قدرت نظامی، هرگز نتوانسته‌اند ملت‌های مقاوم را به تسلیم وادار کنند و مقاومت واقعی ملت‌ها در ایمان، صبر و ایثار آنها نهفته است.

همچنین، مراسم بزرگداشت و مجلس عزای شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهر تاندو محمدخان پاکستان، با حضور گسترده مؤمنین و ارادتمندان برگزار شد.

در این مراسم، علما و رهبران مرکزی مجلس وحدت مسلمین و شورای علمای شیعه، از جمله علامه سید باقر عباس زیدی، علامه مختار امامی و علامه مدد علی ملاح، سخنرانی کردند و شهید آیت الله خامنه‌ای را نماد حق‌طلبی، استقامت و مبارزه با استکبار جهانی دانستند.

در بخش دیگری از برنامه‌ها، سمیناری با عنوان «شهدای مقاومت» در روستای الهرکیو مانهیوی شهرستان نوابشاه برگزار شد. سخنرانان بر ادامه راه رهبر شهید و اهمیت مکتب عاشورا و تربیت نسل جوان مسلمان برای بیداری و ایستادگی در برابر ظلم تأکید کردند.

در پایان، برگزارکنندگان بر تداوم برگزاری چنین برنامه‌ها و سمینار‌ها برای ترویج فرهنگ مقاومت، ایثار، علم و بیداری اسلامی تأکید کردند.