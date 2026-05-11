هفت واحد تولیدی خراسان رضوی، ۲۵ مدل از انواع کولر آبی با داشتن علامت استاندارد و برچسب انرژی A (کمترین مصرف انرژی و بالاترین راندمان) را تولید می‌کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: کولر‌های آبی استاندارد از لحاظ عملکرد، ساختار فیزیکی و مصرف انرژی مورد آزمون قرار می‌گیرند و بر اساس آخرین تجدید نظر استاندارد کولر‌های آبی باید حداقل رتبه انرژی A را داشته باشند.

حامد محمدی افزود: با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما ضروری است مردم در زمان خرید کولر‌های آبی به داشتن علامت استاندارد و داشتن برچسب انرژی A توجه کنند.

وی ادامه داد: برای اطمینان از استاندارد بودن محصولات، خریداران کولر آبی با پیامک کردن کد ۱۰ رقمی درج شده در زیر علامت استاندارد به سرشماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ از اصالت و اعتبار علامت استاندارد درج شده روی کولر آبی مطمئن شوند.

بیش بر هزار قلم کالا و خدمات کشور مشمول استاندارد اجباری است و مطابق آمار تا نیمه سال ۱۴۰۴ هزار و ۳۳۵ واحد تولیدی و خدماتی در خراسان رضوی پروانه استاندارد دارند.