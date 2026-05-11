رئیس اداره منابع آب شهرستان سلسله گفت: با پیگیری فرماندارسلسله و اقدامات اداره منابع آب، عملیات آزاد سازی تصرفات غیرقانونی در حریم سراب، چشمه ها و بستر رودخانه و انهار روستای آهنگران آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،ذبیح الله جودکی بیان کرد"در پی پیگیریهای مستمر و بازدیدهای میدانی فرماندار شهرستان سلسله، و با برگزاری دو جلسه تخصصی در روستای آهنگران، روند ساماندهی وضعیت منابع آبی این روستا با جدیت در دستور کار قرار گرفت.
وی اظهار کرد: با مساعدت و هماهنگیهای صورت گرفته توسط فرماندار محترم، معاونت عمرانی و بخشدار مرکزی، امکانات و ادوات لازم شامل بیل مکانیکی، لودر و کامیون کمپرسی جهت عملیات لایروبی و ساماندهی سراب و چشمههای تغذیهکننده سفرههای آب زیرزمینی در منطقه مستقر شده و عملیات اجرایی به زودی آغاز خواهد شد.
رئیس اداره منابع آب شهرستان با اشاره به دستور اکید فرماندار سلسله در خصوص برخورد با تخلفات منابع آبی افزود: این اداره نسبت به صدور اخطاریه برای متخلفین و تشکیل پرونده قضایی اقدام نموده که در روزهای آتی، تمامی تصرفات غیرقانونی، درختان کاشته شده در حریم سراب، چشمهها و بستر رودخانهها و مسیلها که منجر به آلودگیهای زیستمحیطی و مسدود شدن مسیر منابع آبی شدهاند، آزادسازی خواهند شد.
جودکی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم فهیم روستای آهنگران با ادارات ذیربط در روند ساماندهی منابع آبی تأکید کرد: با تعداد اندکی از افراد متخلف که در حریم منابع آب اقدام به تجاوز کردهاند، در صورت عدم تمکین به قانون و رفع تخلف،برخورد قانونی و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.