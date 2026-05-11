پخش زنده
امروز: -
هفتمین دوره جشنواره بینالمللی «روز فرهنگ» در دانشگاه فنی اوستیم آنکارا، با مشارکت گسترده دانشجویان خارجی و نمایندگان دیپلماتیک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد که اکنون به سنتی سالانه و معتبر در این دانشگاه تبدیل شده است، برای هفتمین سال پیاپی بستری را برای تبادل فرهنگی و معرفی تمدنهای مختلف فراهم کرده است.
مراسم افتتاحیه این جشنواره با حضور ریاست دانشگاه فنی اوستیم، معاونین، اساتید برجسته و جمعی از دیپلماتها و وابستگان فرهنگی کشورهای مختلف برگزار شد.
در این مراسم، بر اهمیت دیپلماسی علمی و نقش دانشجویان بینالمللی به عنوان سفیران فرهنگی در تحکیم روابط ملتها تأکید شد.
همچون سالهای گذشته، غرفه جمهوری اسلامی ایران یکی از شاخصترین و پربینندهترین بخشهای این جشنواره بود.
رایزنی فرهنگی ایران با برپایی غرفهای آراسته و هنرمندانه، جلوهای از شکوه تمدن ایرانی را به نمایش گذاشت.
نصب تصاویر باکیفیت و چشمنواز از بناهای تاریخی، مساجد فیروزهای و مناظر طبیعی ایران، تحسین بازدیدکنندگان را برانگیخت.
نمایش مجموعهای نفیس از صنایع دستی، ظروف میناکاری و قلمزنی، نشاندهنده ظرافت هنر هنرمندان ایرانی بود.
همچنین استفاده از پارچههای اصیل ترمه در تزیین غرفه، فضایی سنتی و در عین حال مجلل ایجاد کرده بود که مورد توجه ویژه عکاسان و اهالی رسانه قرار گرفت.
دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در این دانشگاه، با حضور فعال در غرفه، به پرسشهای دانشجویان دیگر ملیتها درباره تاریخ و فرهنگ ایران پاسخ داده و با پذیرایی به سبک ایرانی، میهماننوازی اصیل کشورمان را به نمایش گذاشتند.
حضور پررنگ سفارتخانهها و دیپلماتها در این غرفه، نشاندهنده جایگاه ویژه ایران در مناسبات فرهنگی منطقه بود.
برگزاری موفقیتآمیز این جشنواره در هفتمین سال متوالی، نشان داد که دانشگاه اوستیم به قطبی برای گفتوگوی فرهنگها تبدیل شده است.
حضور مقتدرانه ایران در این رویداد، گام موثر دیگری برای معرفی چهره واقعی و هنری کشورمان به جامعه دانشگاهی و دیپلماتیک مقیم آنکارا محسوب میشود.