مدیر کل هواشناسی خوزستان برای روز‌های آینده وزش تندباد و برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی و افزایش دما در برخی مناطق استان پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته جو نسبتا پایداری بر اغلب مناطق استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: طی فردا در ارتفاعات استان به سبب گذر ریز موج ها، احتمال بارش‌های خفیف دور از انتطار نیست و طی روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه سرعت وزش باد در بخش‌های جنوبی، غربی و مرکزی در حد متوسط گاهی همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود، بنابراین احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

سبزه زاری تصریح کرد: دما تا فردا روند افزایشی خواهد داشت و شمال خلیج فارس تا فردا نیمه مواج پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در شبانه روز گذشته رامشیر با ۳۹.۱ و ایذه با ۱۳.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۳۸.۷ و کمینه ۲۳.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.