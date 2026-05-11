پخش زنده
امروز: -
عملیات عمرانی جدید در مجموعه ورزشی آزادی با محوریت تعویض کامل زمین چمن، نوسازی سکوهای فرسوده و ازسرگیری ساخت هتل ورزشکاران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در راستای بهسازی و نوسازی زیرساختهای مجموعه ورزشی آزادی، عملیات تعویض کامل زمین چمن این مجموعه آغاز شده است. بر اساس اعلام مسئولان، کیفیت پایین چمن موجود و خشکی بیش از حد آن، شرایطی ایجاد کرده بود که ادامه استفاده از زمین را با مشکل مواجه میکرد؛ از همین رو، تصمیم به تعویض کامل چمن و آغاز فرآیند جدید کشت مطابق با استانداردهای بهروز دنیا گرفته شد.
در بخش دیگری از این بازسازیها، فعالیت عمرانی هتل ورزشکاران مجموعه آزادی نیز پس از حدود ۱۰ سال توقف، بار دیگر از سر گرفته شده است. این ساختمان که طی یک دهه گذشته بدون فعالیت عمرانی رها شده بود، اکنون با بازپیرایی و اعمال تغییراتی در نقشه، وارد مرحله جدیدی از ساختوساز شده است.
ازسرگیری این طرحها را میتوان بخشی از برنامههای توسعهای و بهسازی مجموعه آزادی دانست؛ مجموعهای که همواره به عنوان یکی از مهمترین مراکز ورزشی استان یزد شناخته میشود و ارتقای زیرساختهای آن میتواند نقش مهمی در میزبانی بهتر رویدادهای ورزشی و ارائه خدمات مطلوبتر به ورزشکاران ایفا کند.