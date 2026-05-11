فراخوان دومین جشنواره بینالمللی «شعر پروانگی» منتشر شد و کتاب دور اول این جشنواره در نشست خبری جشنواره دوم، رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی جشنواره بینالمللی «شعر پروانگی»، فراخوان دومین جشنواره بینالمللی «شعر پروانگی» به دبیری علیرضا قزوه منتشر شد.
موضوعات و محورهای این دوره از جشنواره، عبارتاند از: اصلاح کنشهای اجتماعی و ترویج فرهنگهای رفتاری، جلوگیری از موانع عمومی و دولتی در جریان تحصیل بیماران مبتلا و سایر ناهنجاریها و باورهای اشتباه جامعه نسبت به این فرزاندن، توسعه فرهنگی اجتناب و جلوگیری از وصلتهای فامیلی، قدردانی از مادران، پدران و خانواده بیماران که با وجود تمام سختیهای طاقتفرسا با عشق، صبر و تحمل از فرزندان خود مراقبت میکنند، بررسی تحریمهای ظالمانه و عوارض ناشی از آن بر سلامتی بیماران مظلوم پروانهای که سالها است با آن دست به گریبان هستند، واگویه مادران و پدران در مواجهه با بیماری و مقابله عاطفی با تحریمها، آسیبهای اجتماعی و اقتصادی پیش روی بیماران پروانهای و خانوادههای ایشان، اقدامات و ارائه خدمات رفاهی و معیشتی خانه ایبی در تمام شئون زندگی بیماران و خانوادههای ایشان که در تمام دنیا مشابه چنین خدماتی وجود ندارد، آگاهیبخشی از ژنتیکی بودن بیماری پروانهای و عدم امکان سرایت به دیگران.
قالب اشعار مورد نظر این رویداد شامل سنتی، نو و نیمایی، سرود، ترانه، تصنیف و کودک و نوجوان در ۲ بخش فارسی ویژه شاعران پارسی زبان ایران و سایر کشورها در زبانهای انگلیسی، عربی، ترکی، اردو و دیگر زبانها خواهد بود.
جشنواره در دو دسته ویژه بیماران پروانهای و خانواده آنها و نیز سایر شاعران تقسیمبندی میشود که به ۱۰ نفر نخست برگزیدگان هر دسته جوایزی تعلق میگیرد.
نشست رسانهای دومین جشنواره بینالمللی «شعر پروانگی» ساعت ۱۱ سهشنبه ۲۲ اردیبهشت با حضور علیرضا قزوه در محل خانه ایبی برگزار میشود. همچنین کتاب آثار برگزیده دوره اول جشنواره نیز در این نشست رسانهای رونمایی میشود.